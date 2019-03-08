此内容发布于2019年3月8日 下午10:20

（法新社华盛顿8日电） 角逐美国2020年总统大选的民主党籍麻州联邦参议员华伦今天公布新计画，誓言打破科技巨头（Big Tech）霸权，主张亚马逊、Google和脸书等企业在社会掌握「过大权力」。

华伦（Elizabeth Warren）说，若当上总统，她会推动立法，指定营收至少250亿美元的大型网路公司作为「平台公用事业」，禁止他们拥有「平台上任何参与者」。

寻求2020年民主党总统提名的华伦表示，她也会任命反托拉斯执法单位「致力于撤销非法和反竞争科技业合并案」，包括近几年来亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）和Google进行的并购案。

华伦在部落格发布平台Medium写道：「现今的科技巨头拥有过大权力，权力大到凌驾于我们的经济、社会和民主。」

「他们将竞争舞台夷平、利用我们的私人资料营利、营造不利所有人的竞赛环境。在这个过程中，他们伤害了小型企业，并扼杀创新。」她之后在纽约的造势大会上谈论这项计画。

美国科技巨头在国内面临一股日益庞大的「科技抵制」（techlash）潮，在欧洲也受到一连串反托拉斯调查。

批评人士指控科技巨头处理用户个资的方式不当，以及在线上零售和网路搜寻等领域滥用他们的优势地位。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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