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此内容发布于2018年7月3日 上午1:20 最后更新 - 2018年7月3日 -01:20

（法新社华盛顿2日电） 美国全国商会（U.S. Chamber of Commerce）今天提出警告，总统川普（Donald Trump）升高贸易攻势，将会危害越来越多的国内企业和就业机会。

为了报复美国针对进口钢铝课徵关税，加拿大1日起向价值126亿美元的美国商品课徵报复性关税，欧洲联盟（EU）也在上月底针对30多亿美元的美国产品课徵20%关税。

美国全国商会指出，主要贸易伙伴国家反击川普的贸易攻势，目前为止，已针对价值高达750亿美元的美国出口产品课徵关税。

他们列出全美各州容易受影响的出口产品，包括价值23亿美元的密西根州钢材、铝制品和汽车，17亿美元的宾州钢材、铁、咖啡及烘焙食品，10亿美元的威斯康辛州起司、卫生纸和人�Q。

商会还在网路上公布一张互动地图，显示贸易纷争对全美50州的冲击影响。

根据分析，损失最严重是与加拿大接壤的华盛顿州，价值62亿美元的出口产品受到冲击，墨西哥湾沿岸能源中枢的路易斯安那州则有59亿美元，全国人口最多的加州也有56亿美元。

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