美国国务卿展开中东行 巩固与盟友关系

此内容发布于2019年1月5日 上午3:05

（法新社华盛顿4日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）下周将走访中东地区8个国家，以巩固与盟友因叶门内战、美军撤离叙利亚和哈绍吉命案而紧张的关系。

国务院今天指出，蓬佩奥订8日展开为期8天的中东行，预计拜访约旦首府安曼（Amman）、埃及首府开罗（Cairo）、巴林首府麦纳玛（Manama）、阿拉伯联合大公国首府阿布达比（Abu Dhabi）、卡达首府杜哈（Doha）、沙乌地阿拉伯首府利雅德（Riyadh）、阿曼首府马斯开特（Muscat），以及科威特首府科威特市（Kuwait City）。

此外，白宫上周表示，国务卿也有可能在伊拉克首府巴格达（Baghdad）作停留，但国务院尚无法证实。

就在蓬佩奥确认中东行前两周，美国总统川普（Donald Trump）宣布美军将撤离叙利亚。这一消息让美国的盟友吃惊，也担心美国撤军后，伊朗将趁虚而入。

国务院一位高阶官员今天告诉记者，根据计画，蓬佩奥将在行程第2站开罗发表主题演讲，藉此宣示中东行整体讯息：美国不会离开中东。

这名官员表示，虽然有报导提供相反、甚至错误的讯息，美方并没有离开中东的打算。

与此同时，华盛顿当局希望中东地区的盟友为区域安全和稳定扛起更多责任。

美国撤军让各方担心，诸如盖达（Al-Qaeda）和伊斯兰国（IS）等组织将趁势而起。

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