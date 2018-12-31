美国国家公园停摆 社区居民组志工团扫厕所兼解说

此内容发布于2018年12月31日 上午6:35

（法新社洛杉矶31日电） 美国联邦政府预算在国会卡关造成包括国家公园在内的单位停摆。南加州的约书亚树国家公园社区居民就自组志工团，处理从厕所清洁到生态保护规则说明的园区运作大小事。

耶诞和新年假期是美国各国家公园的旅游旺季。但由于国会与总统川普就美墨边界筑墙的50亿美元支出相持不下，联邦政府预算在国会卡关，美国国家公园管理局（National Park Service）的2万1383名员工被迫放无薪假，他们负责的418座设施也无人管理。

这418座设施包括国家公园、纪念性建筑、古迹，甚至白宫。在无人管理维护的情况下，多数国家公园仍开门迎接游客，但无人负责收取入场费。

约书亚树（Joshua Tree）国家公园周边居民长期受惠于公园带来的人潮和商机。面积达32万公顷的公园在预算和营运上「有难」，他们就卷起袖子，自发组成志工团，负责厕所清洁、垃圾清运、导览和生态环境说明等工作。

志工团目前有数十名成员。业务相关支出目前主要由当地的商家和企业自掏腰包买单，近日则开始有外部捐款涌入。

美国国家公园管理局今年稍早曾发出声明，表示在联邦政府停摆期间将不提供任何游客服务。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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