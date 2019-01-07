美国国家反情报与安全中心：协助企业阻挡中俄骇客

此内容发布于2019年1月7日 下午7:05

（法新社华盛顿7日电） 美国国家反情报与安全中心（National Counterintelligence and Security Center）今天发起行动，帮助美国企业抵挡中国和俄罗斯等外国政府骇客的入侵。

美国国家反情报与安全中心开始印发小册子和发布影片，对全美企业公告抵挡网路入侵的方法。

美国国家反情报与安全中心会发起此行动是因为，国际连锁饭店业者万豪国际集团（Marriott International）上周表示，超过500万名客人护照号码遭骇客窃取。

川普政府表示，政府和企业电脑系统遭受的攻击激增，尤其是来自中国情报单位的攻击，试图盗取企业机密和资料库。

美国国家反情报与安全中心主任伊凡尼纳（William Evanina）在声明中表示：「我们正提供美国企业必须更深入了解的资讯，来阻挡这些威胁。」

他说，外国政府支持的行动「经常入侵私人部门网路，窃取企业专有资料，损害供应链」。

伊凡尼纳说：「这些持续不断、有侵略性的攻击，让我们付出国家就业、经济优势和数千亿美元的代价。」

美国国家反情报与安全中心警告对企业供应链发动的网路攻击、鱼叉式网路钓鱼电子邮件和社群媒体诈欺，全都是为了入侵攻击目标电脑的方式，外国间谍甚至锁定海外美国游客的电子器具。

美国国家反情报与安全中心说：「当出国在外，不要期望有电子隐私。海外无线网路经常受到国安单位监控，其他有心人士可以透过他们控制的任何网路连线，植入恶意软体。」

「如果你的装置开启无线连线，他们也可以从远端这么做。」（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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