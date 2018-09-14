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此内容发布于2018年9月14日 下午11:35 最后更新 - 2018年9月14日 -23:35

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普提名保守派的最高法院大法官人选卡瓦诺（Brett Kavanaugh），今天发表声明否认曾在1980年代就读高中时，涉嫌性侵一名附近一所高中的女学生。

联邦参议院司法委员会（Senate Judiciary Committee）资深民主党参议员范士丹（Dianne Feinstein）昨天以含糊方式提到一封性侵指控的信件，她已将信件交给联邦调查局（FBI）调查。

53岁的卡瓦诺今天声明表示：「我断然且明确否认这项指控，我就读高中时或任何时候都没有做过这种事。」

这项指控发生在参议院司法委员会对卡瓦诺提名资格进行投票的前一周。

「纽约客周刊」（New Yorker）报导指出，事件发生在卡瓦诺就读华府郊区男子天主教高中乔治城预备中学（Georgetown Preparatory School）时期。

提出性侵指控的女子来自附近一所高中，据称她当时参加一场青少年的饮酒派对。

报导引述女子的说法，当时她和卡瓦诺与另一名青少年共处在一个房间内，两人开大音乐音量并用手��住她的嘴巴，使别人无法听见她的声音，之后卡瓦诺「试图侵犯她」，最终这名女子挣脱并逃离他们。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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