美国女子16岁杀嫖客判关终身引众星求情 州长宽赦

此内容发布于2019年1月7日 下午11:05

（法新社华盛顿7日电） 美国性贩运受害女子布朗16岁时因杀害买春男子而被判无期徒刑，多位名人声援要求释放她后，布朗今天获得州长宽赦。

田纳西州州长哈斯拉姆（Bill Haslam）在声明中说，现年30岁的布朗（Cyntoia Brown）因在狱中行为良好获得减刑。布朗的故事曾在2011年拍成纪录片。

布朗16岁逃离收养家庭后，与皮条客同居汽车旅馆，被迫下海。

43岁房地产经纪人艾伦（Johnny Allen）2004年在纳希维尔（Nashville）的餐厅看到布朗，开车将她带回家上床。

艾伦曾是狙击手，据称曾向布朗炫耀自己收藏的枪枝，还「强抓」布朗私处。布朗表示，她开枪是因为担心小命不保。

陪审团2006年裁定一级谋杀罪和加重抢劫罪成立，布朗之后被判无期徒刑，必须服刑至少51年后才可能假释。

要是没有州长哈斯拉姆介入，布朗至少得到2055年才能假释。

美国喜剧演员艾米舒默（Amy Schumer）、流行歌手蕾哈娜（Rihanna）及实境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）等名人曾在社群媒体上提起布朗案，表示她是受害者，不应该被判这么重。

州长今天在声明中说：「布朗自己坦承在16岁犯下骇人罪行，但对一个未成年人判处无期徒刑，要她服刑至少51年后才有资格申请假释，实在太过严厉，尤其鉴于布朗特别努力地要重建她的人生。」

根据律师发出的声明，布朗感谢支持者和州长，并承诺她会「尽一切所能不负众望」。她还说：「我希望能去帮助其他年轻女孩避免沦落到我的处境。」

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