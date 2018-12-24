美国女性大游行变调 反犹太主义指控引爆内讧

（法新社纽约24日电） 美国「女性大游行」引领反川普执政的大规模抗议运动，据报因为反犹太主义指控而出现内讧，使得下个月新的示威活动计画蒙上阴影。

「纽约时报」报导，两场不同的纽约游行活动将在明年1月同一天登场，一场是由最初的「女性大游行」（Women's March）组织发起，被视为由有色人种女性所带领；另一场游行则由强调谴责反犹太主义的组织March On所策划，凸显双方分歧。

「女性大游行」在川普意外当选总统并宣誓就职后展开运动，从那时起，紧张局势似乎便开始在内部酝酿着。犹太新闻机构Tablet指出，最初会议上7名女性中的两人，向身为犹太白人的女性大游行主办人鲁伯（Vanessa Wruble）表示，犹太人必须在种族主义持续存在的情况下，认清自身的角色。

2017年1月，全美上百万人走上街头参与女性大游行，规模和传达的讯息备受瞩目。

纽约时报指出，鲁伯在游行结束后被踢出主办单位；据报导，反犹太主义的相关指控，使一些妇女质疑是否继续支持主办团体。

最近几个月又出现新指控，非裔主办人马洛瑞（Tamika Mallory）因曾参与回教国（Nation of Islam）领袖法拉汗（Louis Farrakhan）举办的活动而陷入争议。知名维权团体形容非裔的法拉汗是反犹太分子。

马洛瑞也曾公开批评「反诽谤联盟」（Anti-Defamation League），这是美国一个专注于打击反犹太主义的主要组织。

来自夏威夷的白人女性舒克（Teresa Shook）是最初的游行倡议者，上个月要求大游行的全国联合主席马洛瑞、布兰德（Bob Bland）、沙索尔（Linda Sarsour ）及培瑞斯（Carmen Perez）下台，并指责她们「导致这场运动偏离正轨」。她在请愿网站Change.org发起相关请愿，截至今日已获得超过8300人连署。

然而，马洛瑞与培瑞斯在致纽约时报的声明中，都否认了有关反犹太主义的指控，并指鲁伯的离开无关其犹太背景。

不过，有关事件已在社群媒体点燃话题，有人抱着看好戏的心态，也有人表示担心这场内讧有损女性大游行运动。（译者：苏梨若/核稿：卢映孜）

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