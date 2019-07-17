此内容发布于2019年7月17日 上午11:20

（法新社纽约17日电） 很多人为了参加一场活动，买了一套昂贵晚礼服，却只穿过一、两次，愈来愈多美国女性不再会发生那种情况，因为许多人开始拥抱服装租赁服务，作为让衣柜焕然一新的方式。

很多人都曾买过一件时髦T恤，然后把它放在衣柜积灰尘，因此服装租赁服务应运而生，这个逐渐茁壮产业可能会威胁到传统时尚业。

零售分析业者Edited的市场分析师玛西（Kayla Marci）说：「租赁是当前零售业的行话，这些平台正在破坏时尚产业，并且改变我们的购物方式。」

服装租赁服务10年前是针对特殊场合的需求，但根据市场调查公司Grand View Research今年4月公布的一项研究，服装租赁服务已改头换面，目前全球营业规模达10亿美元（约新台币310亿元）。

化妆品主管杰克森（Jacqueline Jackson）发现，美国服装租赁业翘楚「出租时尚」（Rent the Runway）每月无限次数租借服务的费用，比她租一套婚礼想穿的礼服还便宜。

杰克森说：「很高兴能拥有这种无限制衣橱，能够穿戴我无法负担的服饰，因为很多东西都相当昂贵。」她育有两个年幼孩子，「我根本没时间购物」。

与许多竞争对手一样，每月订户超过1万1000名的「出租时尚」提供像是Victoria Beckham、Proenza Schouler和Phillip Lim等奢侈品牌服饰；这些服饰每件要价数百美元。

「出租时尚」订户可选择每月支付89美元（约新台币2770元），一次可获得4件服饰，或每月支付159美元（约新台币4940元）享受无限制租借服务。

总部位在西雅图新创公司Armoire每月无限租借费用为149美元（约新台币4630元）。Armoire拥有数千名订户。

消费者也能以优惠价格购买所租用服饰。

目前提供服装租赁服务的业者仅为女性顾客服务，业者会用电脑处理使用者偏好和尺寸等相关数据，再利用人工智慧向顾客建议她们会想穿戴的服饰。

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