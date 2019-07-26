此内容发布于2019年7月26日 下午9:35

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普几天前威胁将祭出强硬的报复措施，让瓜地马拉今天和美国签署具争议性的庇护协议。

川普告诉记者，这个称做「安全第三国」（safe third country）的协议，要求有意前往美国的移民，在进入瓜地马拉后，先在当地寻求庇护，他们将向「合法寻求庇护者提供安全保护，并防堵庇护诈欺事件」。

美国总统说：「这个具里程碑意义的协议，将让土狼和偷渡者没辄。」他指的是运送数千移民经由墨西哥到美国南部边界的那些人。

他说：「这些人是坏人…有病和疯狂的人。」

川普本周稍早炮轰瓜地马拉，说该国退出为了减缓无证移民涌入美国的协议，威胁要透过旅行禁令、关税、汇款手续费或「以上所有（方式）」来进行报复。

今天在白宫椭圆形办公室签下的协议，由瓜地马拉内政部长戴更哈特（Enrique Degenhart）和美国代理国土安全部部长麦克利南（Kevin McAleenan）签订，可能将适用于经由瓜地马拉前往美国的萨尔瓦多或宏都拉斯移民。

美国当局过去一年拘留的移民人数急遽增长，大部分的人是为逃离中美洲长期的贫困及可怕的帮派暴力。

目前还不清楚，今天签下的协议如何符合瓜地马拉宪法法院的规定。瓜地马拉宪法法院最近挡下签署协议让瓜地马拉成为庇护申请「安全第三国」的想法。

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