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此内容发布于2018年3月14日 上午9:05 最后更新 - 2018年3月14日 -09:05

（法新社华盛顿14日电） 美国佛罗里达州中学枪击案发生至今届满一个月，全美数万名学生今天上午发起「走出教室」活动，以纪念枪击案罹难者。

「全国走出教室」（National School Walkout）活动上午10时举行，参与活动的学生走出教室至少17分钟，每分钟代表上月情人节佛州派克兰（Parkland）枪击案中遇害的一个人。

这项活动是为了纪念道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）的罹难者，由策画今年1月川普就职典礼当天数百万人参加的「女性大游行」（ Women March）同一团体主办。这项「走出教室」活动也是对困扰美国社会已久枪枝暴力问题的一种抗议。

这些要求政府有所行动的人有很多以「够了」（＃Enough）为标签，他们呼吁当局采取各种措施，包括扩大购买枪枝者的背景审查和限制购买攻击步枪等。

主办单位在官网中说：「学生和教职员有权在安全的环境中学习或教学，免于在教室或返家途中遭射杀的恐惧。」

「我们的校园不安全。我们的城镇不安全。国会必须采取实际行动，保障我们的安全，通过联邦枪枝改革立法，解决枪枝暴力的公共卫生危机。」

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