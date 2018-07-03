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此内容发布于2018年7月3日 上午3:05 最后更新 - 2018年7月3日 -03:05

（法新社华盛顿3日电） 美国一名妇人日前在首都华盛顿一间餐厅碰见环境保护署署长普鲁特，竟抱着小孩当场要求他辞职下台，这是美国总统川普政府官员外出用餐遭受民众批评的最新一例。

这位名叫闵克（Kristin Mink）的民众在脸书贴出她遇见普鲁特（Scott Pruitt）的影片，贴文上写着：「我和小孩在吃午餐，他就隔着3张桌子远，我必须说点什么。」

脸书自介是名中学老师的闵克告诉普鲁特：「因为你对环境的所做所为，我只想力劝你辞职下台。」

闵克边抱小孩边说：「我们应该要有能真正保护环境的环保署官员，这个官员相信气候变迁，并认真看待我们所有人的福祉，包括我们的小孩。」

普鲁特自从接下环保署长以来，就一直致力于删减环保法规。

不时低头看着小抄的闵克还说：「所以，我力劝你被丑闻赶下台之前就先辞职吧。」

普鲁特曾被指控滥用职权替妻子谋职，且在租赁跟某个游说企业有关的公寓时获得折扣，因此饱受各界批评。

普鲁特当下没有回应闵克，影片结尾的文字写道：「在我回到座位前，他就逃离餐厅了。」

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