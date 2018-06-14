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此内容发布于2018年6月14日 上午8:20 最后更新 - 2018年6月14日 -08:20

（法新社首尔14日电） 美国总统川普和北韩领导人金正恩结束历史性峰会后，川普宣布将停止与南韩的联合「军事演习」，这个令人震惊的决定似乎是对平壤做出的重大让步。

北韩长期以来一直寻求终结美国和南韩联合军事演习，谴责这是侵略北韩的预演，因此北韩以军演和飞弹试射回应。

联合军演期间，与平壤的紧张关系无可避免地升高。对此，华盛顿和首尔长期以来都坚称军演本质上是「防御性质」。

川普与金正恩结束意义非凡的峰会后，在新加坡国际记者会上告诉记者，他将结束「具挑衅性」的联合军演。

以下为法新社汇整的美韩主要联合军演。

●关键决断和鹞鹰（Key Resolve and Foal Eagle）

「关键决断」是军事指挥官在电脑上进行的兵棋推演，通常于3月开始，持续约10天，通常伴随着世界上最大野战演习之一的「鹞鹰」一同进行。

鹞鹰演习持续两个月，有超过20万南韩士兵和约3万美军参与。

今年为了避免与南韩平昌冬奥撞期，军演延后举行。

●大雷霆（Max Thunder）

大雷霆是大规模的空军演习，通常持续两周。

两国今年5月举行大雷霆军演，动员约100架战机参与，其中包括美军先进的F-22战斗机。F-22战斗机可躲避敌军雷达，拥有精准的打击能力。

平壤强烈抗议这场演习，还扬言取消「川金会」，并延后预定与首尔进行的军事会议。

●乙支自由卫士（Ulchi Freedom Guardian）

军演为期两周，通常于8月展开，主要是透过兵棋推演，不过平壤认为这是为侵略北韩的高度挑衅预演。

去年军演结束后，北韩朝日本方向发射弹道飞弹，引发全球恐慌，东京对此相当愤怒。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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