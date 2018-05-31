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此内容发布于2018年5月31日 上午3:35 最后更新 - 2018年5月31日 -03:35

（法新社加拿大31日电） 美国扬言即将对进口钢铝及汽车课徵关税，此举不但加剧美欧贸易紧张关系，也让将在加拿大登场的7大工业国财长会议蒙上阴影。

7大工业国（G7）长久以来一直是多边贸易主义的堡垒，即将登场的G7财长会议却成为全球经济核心龃龉的最新战场。

G7财长在加拿大卑诗省（British Columbia）举行会谈。而美国当前不分敌友，正就贸易议题多面开战。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）昨天拒绝延长豁免钢铝惩罚性关税。他也警告，美国即将对大量进口的汽车课税。

这意味着美国明天将对进口钢铝课税，也就是G7财长会议的第2天。而身为美国进口钢铁的单一最大来源区，欧洲的挫败感日益加深。

华尔街日报（WSJ）昨天报导，历经数周的谈判，欧洲联盟（EU）及美国仍未就配额安排等项目达成协议，华府将不再延长欧盟钢铁关税的豁免期限。

为解决全球金属产能过剩及促进国内生产，美国3月祭出严苛关税，而义大利本周陷入政治危机，使市场忧心欧元未来走向，也使G7最大经济体欧盟面临混乱局面。

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