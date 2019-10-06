此内容发布于2019年10月6日 上午2:20

（法新社华盛顿5日电） 在美国总统川普总统任期第一年出现短暂荣景后，虽然川普仍信誓旦旦经济有如「磐石」之坚，美国制造业的景气回弹已经开始瓦解。

汽车厂与钢铁厂正逐一关闭；企业一个个宣布裁员，或强制员工休无薪假；工业生产也出现赤字。

年尾的展望报告令人忧心忡忡，全球经济走缓的疑虑正在升高，川普对中国与欧洲大打贸易战，对数千亿美元产品加课关税，可能将美国这全球最大经济体推向衰退边缘或掉入衰退深渊。

川普准备明年竞选连任，他最担心的，莫过于他2016年惊险夺胜的几个选区，经济前景恐最为晦暗。川普2016年大选普选票败给民主党籍对手希拉蕊．柯林顿，但选举人票多过对方，赢得白宫宝座。

对此，白宫选择闭口不谈川普的贸易政策。

整个9月份，美国新增就业机会减少、主要指数下滑、消费者信心消退，工业生产也减缓。川普攻击民主党人士、炮轰美国联邦准备理事会（Fed），每件事都骂，甚至骂媒体唱衰经济，唯独不骂自己的贸易政策。

川普在9月25日记者会上表示，制造业采购经理人指数（PMI）明显上扬。他说：「我国正处于经济史上最强时期。」

但事实并非如此，观察美国工业健全与否最密切的美国供应管理协会（Institute for Supply Management, ISM）制造业指数，8月跌破了50荣枯界线，为3年来首见。

而川普说完那番话的一周后，9月份指数降至47.8，低于8月的49.1，是金融海啸经济大衰退以来的新低水准。

ISM制造业调查委员会主席费奥瑞（Tim Fiore）告诉法新社，今年指数下挫幅度，是本世纪以来最大的。

费奥瑞说：「简直有如跳水般直直落。」他并警告经济衰退风险正在升高，「我认为，如果ISM指数低于50的情况再持续两个月以上，情况就不太妙了」。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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