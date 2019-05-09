此内容发布于2019年5月9日 下午9:20

（法新社华盛顿9日电） 白宫今天宣布，美国总统川普（Donald Trump）计划让代理国防部长夏纳翰（Patrick Shanahan）真除，成为下一任的国防部长。

自从川普突然宣布自阿富汗及叙利亚撤军，前国防部长马提斯（Jim Mattis）辞职以示抗议后，曾任波音（Boeing）高层的夏纳翰已担任代理国防部长超过4个月。

白宫的声明表示：「基于他为国家出色的服务，和他展现的领导能力，总统川普打算提名夏纳翰成为国防部长。」

夏纳翰在政治上是十分灵巧的专业管理人，最初为国防部上兆美元的采购计画引进现代化管理。他说他很高兴接受这项提名。

他在声明中表示：「对于总统川普今天宣布打算提名（我），我感到十分荣幸。」

「如果参议院通过（这项提名），我会继续积极履行国防策略（NDS）。」

「我仍会致力部队现代化，使我们卓越的士兵（陆军）、水手（海军）、飞行员（空军）和陆战队将可拥有一切所需，让我们保有军事致命能力和国家安全。」

56岁的夏纳翰是马提斯提的人选，在2017年成为国防部副部长，监督美军大规模官僚体系的管理。

在进到国防部前，夏纳翰在波音30年，他在那获得「维修先生」的绰号，因为他将波音问题重重的梦幻机计画重新导回正轨。

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