此内容发布于2019年4月18日 上午12:20

（法新社华盛顿17日电） 美国司法部今天起诉60名医生、护士与药剂师，罪名是非法开立数十万鸦片类药物（Opioid）处方笺，已提高美国对这种药物成瘾的危机。

被起诉的医护专业人员多数是在十分贫穷的阿帕拉契（Appalachia）地区，这里的医生和药局多年来毫无节制地开出数百万颗高度成瘾药丸。

司法部说，在田纳西州一名自称Roc Doc的医生遭起诉，他以处方笺交换性交易，3年多来开出80万颗氧可酮（oxycodone）和氢可酮（hydrocodone）药丸，以及60万颗苯二氮平类（Benzodiazepine）药锭。

同一时期，俄亥俄州一家药局在几名医生和药剂师的支持下，开出175万剂鸦片类药丸。

司法部表示，一名阿拉巴马医生被指控，每月以50美元「门诊费」，持续对一些明知是毒瘾者开出上瘾的鸦片类药物。而另一名医生则是允许娼妓在他家中滥用药物。

在一起遍及维吉尼亚州、西维吉尼亚州、俄亥俄州、肯塔基州、阿拉巴马州、田纳西州的调查案，总共起诉了31名医生、7名药剂师、8名护士和其他有证照的医护专业人员。

司法部长巴尔（Bill Barr）在一项声明中指出，鸦片类药物的滥用是美国史上最致命的毒品危机，而阿帕拉契地区为毒品所害，可能更甚于其它地区。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）资料，2017年全美有7万多人死于用药过量，大部分是源于鸦片类药物的使用。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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