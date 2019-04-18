此内容发布于2019年4月18日 下午8:50

（法新社华盛顿18日电） 一份独立的美国报告今天指出，去年签署的北美贸易协定对美国经济将产生「适度」正面效应。在这项贸易协定不确定能否获得批准之际，报告支持力道显得气势不足。

经历一年的艰困谈判，美国、墨西哥和加拿大去年11月签署新的贸易协定，取代1994年签署的北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement），并修订制造业、数位商务和劳工权利等领域规定。

根据美国国际贸易委员会（US International Trade Commission），鉴于这个区域的多数关税在25年前就已降低，及美国经济规模相较加拿大和墨西哥大许多，这项协定对美国经济的提振「可能是适度的」。

报告也发现，这项新的「美国－墨西哥－加拿大协定」（United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA）可能导致美国消费者购车成本增加和实际销售下滑。

今天稍早，川普政府试图抢在外界批评USMCA将如何影响汽车产业之前，预期这项协定将会创造数百亿新投资和大量新工作机会。

今天出炉的报告指出，相较于现行北美贸易协定，新协定将推升美国国内生产毛额（GDP）0.35%，并新增17万6000个工作机会。

报告指出：「根据估计，这项协定可能对美国经济的所有产业带来正面影响。」

根据报告，美国、墨西哥和加拿大间的贸易也可能增加，美国出口增加约当于美国自墨、加两国进口成长。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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