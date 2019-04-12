此内容发布于2019年4月12日 下午9:20

（法新社海牙12日电） 国际刑事法院（ICC）今天拒绝在阿富汗展开战争罪行调查的要求，美国撤销首席检察官签证的强硬策略获得胜利。

人权团体谴责国际刑事法院的决定，是对长期阿富汗冲突里数以千计受害者的重击，并警告此举恐会让世界各地的战争罪行者有恃无恐，逍遥法外。

设于荷兰海牙的国际刑事法院在声明中说：「法官判决认为现阶段调查阿富汗局势，无法符合司法利益。」

声明指出，在预算有限下，法院必须将资源优先用于「成功机会较高的活动」。

国际刑事法院检察官2006年针对阿富汗2003年后的战争罪行和违反人道罪情事，展开初步调查。

首席检察官班索达（Fatou Bensouda）2017年请法官准许扩大调查范围，对象不仅限于阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）和阿富汗军人，还应涵盖国际联军，尤其是美军和中央情报局（CIA）成员。班索达认为美国和阿富汗未采取行动适当地调查相关罪行。

此举引发美国总统川普政府不满，扬言会拒发签证给任何涉及美军调查的国际刑事法院人员，并于上周撤销班索达的签证。

川普在声明中说：「这是国际重大胜利，不仅对这些爱国者来说是如此，对法治而言也是一大胜利。」

他誓言要持续施压。他说：「任何企图针对美方、以色列或联军的起诉行动，都会面临迅速且强力回应。」

国际刑事法院判决出炉后，班索达审慎回应，她的办公室表示会「分析这项判决和背后含意，并且考量所有可行的法律救济途径」。

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