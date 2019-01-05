美国时装设计师协会呼吁 聘用不同尺码模特儿

此内容发布于2019年1月5日 上午4:20

（法新社纽约5日电） 美国时装设计师协会呼吁，时尚产业应该展示女性尺码的多样性，例如聘用艾希莉葛兰姆和甘蒂丝赫法恩（Candice Huffine）等大尺码模特儿走秀。

来自内布拉斯加州（Nebraska）的艾希莉葛兰姆（Ashley Graham）2016年成为第一个登上「运动画刊」（Sports Illustrated）封面的大尺码模特儿。她还登上「时尚杂志」（Vogue）封面，这有助于自大的时尚界打破藩篱。

卡瑞米扎德（Marc Karimzadeh）和康贝尔（Nicky Campbell）在美国时装设计师协会（Council of Fashion Designers of America, CFDA）网站上写道：「我们开始看见时尚业朝着正确方向前进的迹象。」美国时装设计师协会表示，这代表500多名男女服装设计师以及珠宝和饰品设计师的意见。

谈到时尚界长年来偏好苗条模特儿一事，他们说：「像是麦可．寇尔斯（Michael Kors）和克里斯汀．西里亚诺（Christian Siriano）等设计师正选用挑战传统的模特儿。」

美国时装设计师协会公关人员新闻部官员写道：「身体自爱（Body Positivity）对于时尚业至关重要，我们希望2019年有较多设计师和公司接受这个观念。」

设计师古隆（Prabal Gurung）、克里斯汀．西里亚诺和麦可．寇尔斯2017年纽约时装周开始认可模特儿不同的体态。

美国时装设计师协会去年9月与大尺码品牌Dia&Co推出#TeeUpChange活动，鼓励年轻创作者在尺码上能更有多样性。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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