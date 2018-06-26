下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月26日 上午7:50 最后更新 - 2018年6月26日 -07:50

（法新社华盛顿26日电） 美国媒体报导，海关与边境保护局长麦克利南表示，非法从墨西哥入境美国的移民父母，暂时不会将他们移送起诉，暂停「零容忍」政策中这关键的一环。

海关与边境保护局（Customs and Border Patrol）局长麦克利南（Kevin McAleenan）昨天在德州向记者做此宣布，不过其他官员则坚称这项政策仍有效。

麦克利南表示，在总统川普上周签署行政命令，中止非法移民骨肉分离政策不久后，他就停止将移民父母移送起诉。

将婴儿和蹒跚学步孩子与家长拆散的政策，在美国境内和世界各地引发挞伐，迫使川普罕见地做出让步。不过他停止自己祭出的这项饱受批评政策后，竟然还向自己道贺。

麦克利南表示，因为川普的命令，所以暂停起诉移民家长，而且海关与边境保护局没有足够空间拘留所有跨越美墨边境的家庭。

根据Politico，麦克利南说：「我们不会起诉那些父母了。」

「纽约时报」（New York Times）报导，麦克利南说，海关与边境保护局和司法部应该同意一项政策，即「违反我们的法律并冒着失去生命的风险，带着小孩跨越边境的成人，可以在不与孩子分离的情况下遭起诉。」

边境管制人员会继续移送起诉非法入境的单身成人。麦克利南说，若孩子陷于危险中或成人有犯罪纪录，他们也会将儿童与成人分离。（译者：陈昱婷/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line