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此内容发布于2018年7月3日 下午6:50 最后更新 - 2018年7月3日 -18:50

（法新社华盛顿3日电） 美国暂时允许中国电信大厂中兴通讯恢复部分营运活动，同时中兴通讯也努力满足上个月与华府达成和解的条件。

根据今天公布的联邦公报，美国商务部允许对中兴通讯继续支援现有的美国设备和网路，直至8月1日为止，解除4月发布的部分限制。中兴通讯因为这些限制曾濒临倒闭。

不过解除部分限制，并没有允许各大企业与中兴通讯开展任何新生意。

在此之前，美国总统川普5月为了做人情给中国国家主席习近平，决定放过中兴通讯一马。

商务部发现中兴通讯多次说谎，也没有惩处违反制裁禁令的员工后，4月禁止美国企业向中兴通讯出售零件。

根据上个月达成的协议，华府提议中兴通讯同意另外支付10亿美元罚金、撤换董事会董事、接受外部机构监管和缴交4亿美元托管费用，将解除禁令，若中兴通讯日后再犯，将没收这笔经费。

中兴通讯上周将董事会全面换人，任命8名新董事，并开除高层主管。

然而「华尔街日报」（WSJ）6月29日报导，新任董事是由中兴通讯一家中国国有控股股东提名，前董事成员对公司还是具有影响力。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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