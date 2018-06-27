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此内容发布于2018年6月28日 上午1:50 最后更新 - 2018年6月28日 -01:50

（法新社华盛顿27日电） 10多年来，立场中立的甘乃迪（Anthony Kennedy）都是美国最高法院的中流砥柱，时常打破自由派和保守派僵局，扮演关键第五人的角色，历史性的同性婚姻合法化就是一例。

而现在，甘乃迪将下台一鞠躬，卸下大法官角色。

下月满82岁的甘乃迪今天发布声明宣布退休决定：「能为我国的联邦司法机构服务43年、当中30年在最高法院，是极为荣幸与恩典的事。」

他退休后，总统川普将2度提名大法官，这或将导致美国最高院史无前例地右倾。

甘乃迪曾在许多具历史意义的案子投下决定性的一票，像是最高院2015年以5比4的票数石破天惊地裁决同婚合法，甘乃迪就是关键第五人。

甘乃迪超然中立的立场，让他在9位大法官里享有特别崇高的地位。

他曾因禁止公立学校毕业典礼祷告与捍卫堕胎权，惹恼保守派；也曾因平权法案与倡导金融法，激怒自由派。

同婚过关当时，德州农工大学（Texas A&M University）法学教授潘罗兹（Mary Margaret Penrose）就告诉法新社：「甘乃迪法官可能是全世界最有权力的法官。」

「他虽然只有一票，但他的票，可以说改变了大部分的案子。」

律师林斯基（Lisa Linsky）则表示，甘乃迪展现自我立场，展现他诠释宪法的「弹性」。

「他的宪法学识根源于普通常识，以及对社会、态度与体制会改变和进化的认识。」

他宣读同婚裁决时表示：「没有别种结合，比婚姻还深奥的了，因为婚姻体现了爱、忠贞、奉献、牺牲与家庭的最高理想。」

他缓缓地宣读裁决，低沈的声音回荡院内：「两人缔结良缘，也成了比原来更好的人。」

法律学者表示，甘乃迪的名字会永远和同婚判决连在一起。

法律分析家怀德拉（Elizabeth Wydra）告诉法新社：「他用这么打动人和强有力的语言，描述人对平等尊严的渴望，让人忍不住热泪盈眶。」

1936年7月生于加州沙加缅度的甘乃迪，是3个孩子中的老二，身为律师兼说客之子，从小就注定要和法律结下不解之缘。

他曾在母亲担任秘书的加州参议会当送件小弟，高中时，开始帮忙父亲校对法律文件。

后来他赴史丹佛大学就读，大四曾负笈英国伦敦政经学院，大学毕业后，再于1961年取得哈佛法学学位。

完成学业后，甘乃迪回到加州克绍箕裘，接下父亲过世后留下的事务所，一方面磨练法律技巧，二方面更加深了和政界的关系。

他和加州知名律师米塞（Ed Meese）成了朋友，而身为共和党大老的米塞，后来成为时任加州州长雷根的检察长。

雷根把甘乃迪引荐给时任总统福特，福特指派甘乃迪进入第九巡回上诉法院。雷根当上总统后，1987年提名甘乃迪，取代遭联邦参议院拒绝的鲍克（Robert Bork），于1988年2月进入最高院担任大法官。

甘乃迪是最高法院5位天主教法官之一，小时担任辅祭的他相当虔诚，长大后也仍保有绅士作风，彬彬有礼，想法不外露。

他和妻子玛莉珍妮（Mary Jeanne）结缡50多年，育有3个孩子。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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