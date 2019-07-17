此内容发布于2019年7月17日 上午7:35

（法新社华盛顿16日电） 美国最高法院前大法官史蒂文斯（John Paul Stevens）今天过世，享耆寿99岁。他是最高法院自由派领导者，具有维护社会进步的影响力。

最高法院发声明表示，史蒂文斯「因中风引发并发症，今天晚上在佛罗里达州劳德岱堡（Ft. Lauderdale）圣十字医院（Holy Cross Hospital）过世」。史蒂文斯1975年由时任总统福特（Gerald Ford）提名为最高法院大法官，直到2010年退休。

这份声明指出：「他在女儿们的陪伴下平静地告别人世。」

史蒂文斯1920年在芝加哥出生，家中4个手足排行老幺；他一开始从事文学研究，希望能像他母亲一样成为教授。

但史蒂文斯1942至1945年担任海军情报官后，改读法律。

史蒂文斯在西北大学（Northwestern University）研读法律期间，获得教授赞赏，因此毕业后立即被最高法院前大法官罗勒奇（Wiley Rutledge）延揽为书记官。

史蒂文斯1951年在芝加哥成立自己的律师事务所，专攻反托拉斯法案例。

由于史蒂文斯在伊利诺州最高法院主导一起贪腐调查广受赞赏，1970年被时任总统尼克森（Richard Nixon）任命为联邦上诉法院法官。

5年后，时任总统福特对这位法官产生兴趣，因而提名史蒂文斯成为最高法院大法官。史蒂文斯的能力和正直受到美国两党政治人物称赞。

身为立场温和的共和党人士，史蒂文斯任命案获得参议院一致同意通过。

与福特期望的温和派作风不同，史蒂文斯上任后成为最高法院进步派的支柱，支持堕胎权与同性恋权益，他提出的不同意见书在美国历史上无人能比。（译者：叶俐纬/核稿：徐崇哲）

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