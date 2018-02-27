下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月27日 上午3:35 最后更新 - 2018年2月27日 -03:35

（法新社纽约27日电） 今年底美国期中选举女性参选公职人数创新高，各路女性挺身而出，希望革除政坛长期的性别不平等。

女性目前在国会席次中仅占2成，这将在11月期中选举成为一大推力。民主党决心扭转共和党掌控多数局面，并且狠狠打击他们讨厌的总统川普。

耶鲁大学女性竞选学校（Women's Campaign School）执行董事鲁索（Patti Russo）说：「我奋斗了30年，从没见过现在这种情景。实在令人振奋。」耶鲁大学女性竞选学校25年来培训女性竞选公职。

从川普2016年11月当选总统震惊全球、华府去年出现女性大游行，到「#我也是」（#MeToo）反性骚扰运动、去年几州的地方选举和今年1月川普发表国情咨文，她办公室的电话一直响个不停。

罗格斯大学（Rutgers University）美国妇女政治中心（Center for American Women and Politics）表示，今年可望参选国会议员的女性人数是2016年的两倍，437人参选众议员，51人参选参议员。她们大多是民主党人。

Neuer Inhalt Horizontal Line