美国民主党批川普 让国家陷入混乱

此内容发布于2018年12月24日 下午5:05

（法新社华盛顿24日电） 美国民主党两位领袖─裴洛西（Nancy Pelosi）和舒默（Chuck Schumer）今天指控，总统川普引发多项危机「让国家陷入混乱」，并表示川普无法让联邦政府关门僵局落幕。

下月将接掌联邦众议院议长的裴洛西和联邦参议院少数党领袖舒默抱怨，针对川普会同意在甚么情况下让联邦政府恢复运作，白宫幕僚提供的讯息并不一致。

裴洛西和舒默发表联合声明指出：「今天是平安夜，总统川普正让国家陷入混乱。」

两人表示：「股市下挫，总统正对联邦准备理事会（Fed）发动私人战争─就在他刚刚开除国防部长之后。」

裴洛西和舒默警告说，他们认为，只要川普和众议院的共和党强硬右派结盟，就无法解决已持续3天的联邦政府关门危机。

两位民主党领袖表示：「总统希望政府关门，但他似乎不知道如何让自己摆脱这问题。」

川普拒绝签署让政府维持运作的临时预算法案，因为他要求国会拨款50亿美元，在美国与墨西哥边界兴建围墙，以兑现不让非法移民入境的竞选支票。

由于联邦政府关门，川普将前往佛罗里达州（Florida）欢度耶诞节的计画延期，并不时在社群媒体推特（Twitter）抒发自己的感想。

他今天发推文说，「（可怜的我）独自一人在白宫，等民主党回来就迫切需要的边界安全问题达成协议」。

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