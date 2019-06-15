此内容发布于2019年6月15日 上午2:35

（法新社华盛顿14日电） 美国民主党今天公布2020 年总统大选党内初选首场辩论分组，目前民调声势名列第1和第2的前副总统拜登（Joe Biden）和资深联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）将同场较劲。

6月26日和27日黄金时段举行的首场初选辩论会将以10人一组，分两晚举行，届时角逐民主党内初选的20 名参选人将分组上台辩论。

目前民调分列第1和第2的拜登和佛蒙特州联邦参议员桑德斯将参加第2晚辩论会。

民调快速窜升到第4的印第安纳州南本德市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）和声势开高走低的联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）也同在第2晚辩论会。贺锦丽目前民调第5名。

目前民调第3的自由派联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）显然是首晚辩论会的锋头人物，对手包括前联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）和联邦参议员布克（Cory Booker）。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）、民主党本届唯一拉美裔参选人圣安东尼奥（San Antonio）前市长卡斯楚（Julian Castro）、前联邦众议员戴兰尼（John Delaney）、华盛顿州州长英斯利（Jay Inslee）、联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）、联邦众议员加巴德（Tulsi Gabbard）及莱恩（Tim Ryan）也将在首晚辩论会上一较高下。

然而第2晚电视辩论知名参选人较多，可能会吸引较多的目光。

台湾移民之子、民主党史上首位争取总统候选人提名的亚裔科技创业家杨安泽（Andrew Yang）、心灵成长书籍作家威廉森（Marianne Williamson）、科罗拉多州前州长希肯鲁柏（John Hickenlooper）、联邦众议员史沃威尔（Eric Swalwell）、联邦参议员班奈特（Michael Bennet）及陆天娜（Kirsten Gillibrand），也将参加第2晚辩论。

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