此内容发布于2019年8月15日 下午5:05

（法新社华盛顿15日电） 美国国家海洋暨大气总署（NOAA）今天指出，2019年7月是全球有纪录以来最炎热的月分，证实之前欧洲联盟的的观测结果。

NOAA表示，与20世纪的均温摄氏15.8度（华氏60.4度）相较，今年7月全球平均温度高出摄氏0.95度（华氏1.71度），写下自1880年开始纪录以来7月最高温。

先前最热的月分是2016年7月。今年7月也是连续第43个7月以及连续第415个月高于全球均温。

由于7月通常是最热的月分，气象学家表示，这代表2019年7月也是过去140年来最热的一个月。

NOAA说：「10个最热的7月中，有9个出现在2005年之后，最近5年的7月名列高温排行榜前5名。」

2005年开始纪录以来，阿拉斯加创下最热的7月，此外包括法国、比利时、德国在内的好几个欧洲国家纷纷缔造高温新纪录，非洲大陆也写下历来最酷热的7月纪录。

欧盟哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）本月5日公布卫星数据，也显示今年7月是史上最热的月分。

北极地区7月的海冰平均覆盖范围创下有纪录以来最低，较平均值低19.8%，打破2012年出现的最低纪录。南极海冰平均覆盖范围比1981至2010年的平均值少4.3%，也写下41年纪录以来最低。

而在北欧部分地区以及俄罗斯西部与东部，7月温度则是下降，较平均值低至少摄氏1.5度（华氏2.7度）。

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