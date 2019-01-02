美国消费电子展 展示多款科技新品

此内容发布于2019年1月2日 上午5:50

（法新社华盛顿2日电） 全球3C产品盛会、年度消费电子展，8至11日在美国拉斯维加斯登场，4天展期将展示娱乐、医疗、交通、农业与运动等领域，让生活更加便利、饶富趣味与提高生产力的产品和服务。

据法新社报导，今年消费电子展（CES）的亮点，仍是运用各种人工智慧的「智慧型」装置。

来此朝圣的3C迷可望目睹更多炫目的电视萤幕、直觉性机器人、多款声控装置，以及可摺叠或卷曲智慧型手机显示器，另展示经过改良的自动化运输工具，以及运用第5代行动通讯技术（5G）的装置等。

由于大多数主要制造商都参展，部份厂商并推出自驾车原型车，汽车展示区仍将是CES主要的展摊。

像是日本汽车制造商本田（Honda）将展示一辆可执行搜索救援任务、救火与其他用途的「自动驾驶工作车」（autonomous work vehicle）。

其他参展厂商将展示扮演自驾车「大脑」角色的科技，不只运用于导航，也为乘客创造更佳、更个人化「使用者体验」。

今年CES展示项目，另包括新创公司开发符合年长者需求的「预测性」医疗照护解决方案。

目前许多智慧型手机配备的脸部辨识功能，将纳入汽车、门铃，以及安全系统，以作为提高个人化与安全性的一环。

首度参展的消费性产品集团宝硷公司（Procter & Gamble）将在现场示范，如何把脸部辨识与人工智慧，运用于改善肌肤保养与美容小撇步。

今年CES总计将有4500家厂商参展，在面积广达25万平方公尺的展场，展示人工智慧、扩增与虚拟实境、智慧家庭、智慧城市、运动配件，以及其他尖端技术的产品，预计约18万2000位业界人士共襄盛举。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

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