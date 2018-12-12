美国演员工会奖 一个巨星的诞生最大赢家

此内容发布于2018年12月12日 下午10:50

（法新社洛杉矶12日电） 奥斯卡金像奖风向球美国演员工会奖（SAG）今天公布入围名单，「一个巨星的诞生」（A Star Is Born）以4项提名傲视电影类群雄，包括男女主角布莱德利库柏、女神卡卡都入榜。

老片新拍的音乐爱情片「一个巨星的诞生」让布莱德利库柏（Bradley Cooper）和女神卡卡（Lady Gaga）分别入围最佳男女主角奖；饰演男主角哥哥的山姆艾略特（Sam Elliott）入围最佳男配角奖；全片更入围最佳卡司奖。

入围数次多的是大导演史派克李（Spike Lee）「黑色党徒」（BlacKkKlansman）的3项。约翰大卫华盛顿（John David Washington）问鼎最佳男主角奖，亚当崔佛（Adam Driver）角逐最佳男配角奖，全片也入围最佳卡司奖。「黑色党徒」改编真人真事，描述非裔警察在白人同僚协助下，卧底潜入三K党（Ku Klux Klan）。

入围美国演员工会奖最高荣誉最佳卡司奖的还有：英雄电影「黑豹」（Black Panther）、描述皇后乐团主唱佛莱迪墨裘瑞（Freddie Mercury）的「波希米亚狂想曲」（Bohemian Rhapsody）以及暑假卖得吓吓叫的浪漫喜剧片「疯狂亚洲富豪」（Crazy Rich Asians）。

但「罗马」（Roma）、「登月先锋」（First Man）及「寡妇」（Widows）均未挤上入围名单，堪称本届大遗珠，其中由艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）执导的「罗马」更是角逐奥斯卡奖的强片。

而在电视方面，亚马逊（Amazon）出品的喜剧「了不起的麦瑟尔夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）及Netflix剧情影集「黑钱胜地」（Ozark）各入围4项，最为风光。

其他获得提名的节目还有冷战间谍惊悚影集「美国谍梦」（The Americans）、家庭剧「这就是我们」（This Is Us）及反乌托邦影集「使女的故事」（The Handmaid's Tale）。

演技奖方面，入围的包括在迷你影集「世纪天才」（Genius）饰演画家毕卡索（Pablo Picasso）的安东尼奥班德拉斯（Antonio Banderas），在「逃离丹尼莫拉」（Escape at Dannamora）表现出色的派翠西亚艾奎特（Patricia Arquette），和在「李尔王」（King Lear）中演技可圈可点的安东尼霍普金斯（Anthony Hopkins）。

第25届美国演员工会奖颁奖典礼将在明年1月27日于洛杉矶举行。

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