（法新社华盛顿21日电） 美国危险高温让人热得喘不过气来，纽约、费城和华府等大城受高温侵袭，气温更攀升至最高摄氏43度，目前已知6人丧命。

这波令人难耐的热浪从中西部平原一路延伸至大西洋沿岸，昨天近1.5亿美国民众试图在闷热酷暑下保持凉爽，许多州都创下高温纪录；到了今天，仍有9500万人得忍受热浪与高温警报。

美国国家气象局（NWS）表示，高温虽会在今天下午前结束，但是极端天候仍会持续。

国家气象局说：「本周末多半笼罩中西部至东岸的危险热浪终于要在明天结束，因为将有一波冷锋南下。」气象局警告，预料东岸大范围地区将出现「阵雨和雷雨…可能带来大量乃至过量降雨与恶劣天气」，洪水骤发也是潜在危险。

国家气象局早先指出，从北部麻州至南部北卡罗来纳州，有许多观测站测得的体感温度在摄氏37.7至43度之间。昨天在全美7处测得高温新纪录，包括新罕布什尔州曼彻斯特（Manchester）、新泽西州大西洋城（Atlantic City）和纽约甘乃迪国际机场（JFK）等。

美国媒体认为至少6人因为热浪丧命，其中1名健行者昨天在华府郊外的步道被发现时已失去意识，另有2人于本周稍早在东部马里兰州（Maryland）死亡。（译者：王品轩/核稿：陈亦伟）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题