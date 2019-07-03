此内容发布于2019年7月3日 上午6:05

（法新社华盛顿2日电） 美国国土安全部（Department of Homeland Security）今天公布一份关于德州南部移民拘留中心的报告，其中包含实地拍摄照片，揭露出拘留设施「过度拥挤的危险情况」。

国土安全部代理监察长柯斯蒂罗（Jennifer Costello）在递交给该部代理部长麦克利南（Kevin McAleenan）的报告中指出：「我们敦促国土安全部立即采取措施，以缓解里奥格兰德谷区（Rio Grande Valley）过度拥挤、长期拘留儿童和成人的情形。」

报告内含德州数间移民拘留中心的照片，照片显示包含孩童在内等数十名移民，比肩挤在像是牢笼的收容区域或小房间内。

柯斯蒂罗表示，一间拘留中心的一名高层管理人士形容，那里的情况如同「定时炸弹」，并对机构人员和拘留人员的安全感到忧心。

柯斯蒂罗还说，她的办公室6月初来到德州南部里奥格兰德谷区，造访5间美国边界巡防队（U.S. Border Patrol）管理的移民收容设施。

其中3间收容设施的孩童没办法洗澡，2间收容设施则没有供给热食，只有三明治可吃。

大部分单身成年人长达一个月没有洗澡，只被提供湿纸巾。有些移民则是餐餐食用香肠三明治，因此饱受便秘之苦。

加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）在推特（Twitter）发文说：「没有人值得被这样对待。这是虐待、是不人道的，也不是我们国家该有的样子。」（译者：王品轩/核稿：陈彦钧）

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