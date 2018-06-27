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此内容发布于2018年6月28日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月28日 -01:20

（法新社华盛顿27日电） 美国共和党「妥协版」改革移民法案今天在国会遭遇重大失败，重挫总统川普解决边境危机的努力。

「边境安全暨移民改革法案」（Border Security and Immigration Reform Act）仅获121票赞成，有301 票反对，除民主党议员全体投下反对票，数十名共和党保守派议员也「跑票」，说这项法案在遏止非法移民问题的力道不够。

这是内部分歧的共和党众议员第2度未能在移民改革议题统一阵线，让今天众院表决前最后一刻推文力促法案通过的川普，相当难堪。

议员如今更有可能采纳一份较为狭隘的措施，以终结川普政府5月初执行「零容忍」政策以来，拆散家庭、起诉所有非法跨越边境成年人的做法。「零容忍」政策实施对象，包括寻求庇护的民众。

但狭隘版措施无法解决范围更广泛的议题，诸如250亿美元边境筑墙费用、保障儿时非法入境美国的「追梦人」，也无法解决闯关失败「妥协版」改革移民法案中对合法移民的严格限制。

且国会议员29日即将回到自己选区，展开为期一星期的7月4日休会期，狭隘版措施时间上是否来得及还是一个大问号。

共和党籍联邦参议员蓝福特（James Lankford）敦促国会「不要光抱怨」移民问题，而是展开协商，解决边境安全、骨肉分离、移民法院效率和追梦人计画等议题。

他推文说：「虽然一份法案失败，我们必须重回谈判桌、继续尝试下去。」

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