此内容发布于2019年4月25日 上午9:05

（法新社纽约25日法新电报美国童军性侵案越演越烈。代表性侵受害者的律师安德森表示，自1944年以来，遭受性侵的美国童军总会（BSA）成员已超过1万2000人，较先前所知为多。

安德森（Jeff Anderson）23日指出，美国童军总会的档案资料显示，遭指为性侵加害者的人数超过7800。人数也较先前报导的多。

这些童军档案有「性变态档案」封号，其内条列被控性侵的童军团长或队长姓名。2012年俄勒冈州的一起司法案件让外界得以知悉这类档案的存在。

不过，根据安德森的说法，另一起今年发生在明尼苏达州的司法案件让更多性侵受害者和加害者浮上台面。维吉尼亚大学（University of Virginia）的华伦（Janet Warren）为美国童军总会所做审计让相关数据曝光。

安德森引述华伦的说法指出，档案资料显示，性侵受害者人数超过1万2000，遭控性侵者则超过7800。

「他们先前说，档案总数是5000件，但她（华伦）说，总数是7800，也就是多了50%。」

「令人担忧的不只是数字，而是美国童军总会实际上从未以任何形式将这些（加害人）姓名公诸于世。」

安德森呼吁相关性侵受害人勇于站出来说自己的故事。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line