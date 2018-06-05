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此内容发布于2018年6月5日 上午4:50 最后更新 - 2018年6月5日 -04:50

（法新社华盛顿4日电） 在公开场合消失25天的美国第一夫人梅兰妮亚．川普今天终于现身，她出席接待殉职军人家属的白宫活动。这段期间各种传闻甚嚣尘上。

以注重隐私和独立着称的梅兰妮亚．川普（Melania Trump）5月10日以后就不曾公开现身。

梅兰妮亚官方推特帐号今天贴出照片显示，在接待战斗殉职士兵家属的不公开活动中，她坐在总统川普身旁。

48岁的梅兰妮亚5月10日和川普连袂迎接获北韩释放的3名美国人质，那是她上一次公开现身。

不久之后，她住进马里兰州的华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center），白宫表示梅兰妮亚前去治疗良性肾脏疾病。

尽管手术属于例行性质，梅兰妮亚仍住院5天，于5 月19日返回白宫。

梅兰妮亚的发言人葛里向（Stephanie Grisham）昨天证实，她不会陪同川普出席在加拿大举行的七大工业国集团（G7）高峰会，或新加坡的北韩核子高峰会。（译者：陈彦钧/核稿：何宏儒）

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