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此内容发布于2018年2月13日 下午8:35 最后更新 - 2018年2月13日 -20:35

（法新社纽约13日电） 美国纽约法官今天判处新泽西州餐厅员工拉哈米终身监禁。拉哈米2016年9月在纽约曼哈顿高档区切尔西（Chelsea）犯下爆炸案，造成31人受伤。

30岁的阿富汗裔犯嫌拉哈米（Ahmad Khan Rahami），因在纽约放置两枚炸弹，以及警方在他家乡新泽西州（New Jersey）发现其他炸弹共8项罪名，去年10月被判有罪。

法官柏曼（Richard Berman）在法庭上说：「除了终身监禁之外，没有其他能彰显正义。」

他说：「无法将你可能感受到的不满与你所做的行动拿来做比较。」「总而言之，结论是你仍然非常危险。」

在拉哈米两周的审理期间，检察官表示，2016年9月17日攻击事件无人死亡，实在是一个「奇迹」。

第2起爆炸使得新泽西州锡赛德帕克镇（Seaside Park）美国陆战队（US Marine Corps）的路跑活动被迫取消。

警察也在切尔西拆除另一颗炸弹，并在拉哈米家乡新泽西州伊利沙白市（Elizabeth）、他家所经营的炸鸡餐厅工作处发现管状炸弹。（译者：叶俐纬/核稿：陈亦伟）

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