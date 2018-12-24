美国警告耶诞节可能遇恐攻 巴塞隆纳加强戒备

此内容发布于2018年12月24日 上午7:35

（法新社巴塞隆纳24日电） 美国国务院警告西班牙第2大城市巴塞隆纳耶诞节期间有发生恐怖攻击的风险后，今天巴塞隆纳进入戒备状态。

美国国务院领事事务局（Bureau of Consular Affairs）昨天发推文表示：「巴塞隆纳兰布拉大道（Las Ramblas）耶诞节和新年期间，有巴士等交通工具的周遭区域须严加戒备。恐怖分子可能会锁定观光景点、转运中心和其他公共区域，毫无预警发动攻击。」

加泰隆尼亚自治区内政部长布赫（Miquel Buch）今天接受Rac1电台访问时说，警方「正在调查此威胁」。

他还说：「我们认真看待所有威胁，且正在调查这些威胁。」但没有透露进一步细节。

西班牙国家报（El Pais）引述警方匿名消息人士报导，当局正在寻找有巴士驾驶执照的30岁摩洛哥籍男子。

加泰隆尼亚日报（El Periodico de Catalunya）报导，加泰隆尼亚自治区警察局内部收到通报，这名男子可能会在巴塞隆纳企图开巴士冲撞民众。

法新社联系上加泰隆尼亚自治区警方发言人，他没有证实警方正在寻找一名摩洛哥籍男子，但表示已经「在人群高度集中的区域暂时加强安全措施」。

西班牙内政部发言人表示，尽管美国国务院发出警告，西班牙仍将反恐警报等级维持在第2级，但12月耶诞节期间有加强安全措施。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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