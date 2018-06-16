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此内容发布于2018年6月17日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月17日 -01:35

（法新社华盛顿16日电） 以智慧喇叭及手机应用软体进行语音购物的模式，已开始引起消费者兴趣。有调查指出，2022年语音购物的市场规模，有望上探400亿美元（约新台币1兆2052亿元）。

消费者正寻求以更便捷的方式购买商品及服务时，亚马逊（Amazon）推出的语音助理Alexa，及谷歌（Google）的居家语音助理Google Home等可回应语音命令的人工智慧装置，便提供了新的选择。

根据策略顾问公司OC&C今年的调查，美国2022年的年度语音购物规模，有望从当前的20亿美元（约新台币602亿元）增至400亿美元（约新台币1兆2052亿元）。

市场调查公司eMarketer的派翠克（Victoria Petrock）表示：「人们喜欢语音购物的便利性，及与装置间的自然互动。」

「总体而言，运算科技将朝语音介面大步迈进，因为这项技术更实惠，而且民众反应良好，因为他们不必打字。」

eMarketer近期的调查结果指出，36%的美国消费者喜欢使用像亚马逊智慧扬声器Echo这类的家庭助理购物。

亚马逊2015年推出Echo等装置，主要是为了刺激销售量，Google则于隔年推出Google Home。

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