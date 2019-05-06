此内容发布于2019年5月6日 上午8:50

（法新社德黑兰6日电） 美国退出划时代的伊朗核子协议一年后，在美方恢复制裁之下，伊朗经济正承受痛苦后果。尽管伊朗目前仍继续遵守核协议，但对外警告他们的耐心「有限度」。

伊朗经济继去年缩减近4%后，根据国际货币基金（IMF）预估，今年经济还将剧烈萎缩6%。

伊朗和所谓「五常加一集团」（P5+1）──即联合国安全理事会（UNSC）5个常任理事国加上德国，2015年7月在维也纳达成核子协议，使得国际对伊朗的制裁措施部分解除。当时许多人预期，这能为伊朗经济带来持续复苏。

按照协议，伊朗将大幅缩限核子计画，并承诺永不发展核武。但美国总统川普认定，伊朗核协议未足以缓和他所称的伊朗核子野心，美国遂于去年5月8日单方面退出协议，并于去年8月开始恢复对伊朗制裁。

美国还表示，为了得到一份更好的协议，他们正对德黑兰施加「最大压力」。美方昨天似乎再将施压升级，表示将派遣航空母舰打击群和轰炸机特遣部队前往中东，向伊朗传达「清晰明确」讯息。

不过，一位要求匿名的欧洲外交官指出，川普带领美国退出伊朗协议一年后，关于何谓较佳协议，甚至还见不到「准备开始」寻找答案。

这名外交官认为，华府其实想迫使德黑兰违反自身核子承诺，「然后（他们就能）告诉全世界『伊朗构成威胁』。这其实是不真诚和不负责任的计画」。

自美国退出伊朗核协议后，黑市的伊朗里亚尔兑美元汇价已重贬超过57%。官方数据显示，与一年前相较的伊朗物价涨幅，也已由一年前还能应付的8%暴增至51%。真实通货膨胀率很可能还高许多。

伊朗薪资追不上物价上涨速度，打击劳工荷包，尤其严重冲击民众的食物购买力。一位食品业消息人士便透露，自去年3月21日上个伊朗年度开始以来，「我们已将价格调涨70%，且7月前很可能得再涨20%」。

面对美国退出核协议，伊朗至今选择继续遵守协议和在维也纳许下的承诺。

另一名外交官表示：「面临恢复制裁带来的冲击伴随的真实困境，伊朗政府至今采取高度务实作法。」

然而在伊朗眼中，欧洲无力起身反抗美国和拯救核子协议及相关经济利益，令伊朗不悦。伊朗副外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）一再警告，伊朗的耐心「有限度」。

国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）专研伊朗的塞梅（Clement Therme）警告，即便欧洲企业害怕因和伊朗保持任何关系，而遭排除在美国市场之外，欧洲仍需要更努力推动维系不受美国压力影响的一贯对伊朗政策。

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