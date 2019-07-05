此内容发布于2019年7月5日 上午3:50

（法新社杜拜4日电） 利比亚强人哈夫塔（Khalifa Haftar）的对手指控，他空袭首都的黎波里的移民拘留中心，造成44死、100多伤。专家指出，华盛顿拒绝谴责哈夫塔显示美国暗中支持他。

美国这个决定可能不利的黎波里由沙拉吉（Fayez al-Sarraj）所领导获国际承认的全国团结政府（GNA），也将损及联合国影响力及这个遭战争蹂躏国家的人权状况。

新加坡拉惹勒南国际关系学院（RSIS）学者杜锡（James Dorsey）表示，华府这个举措「应该让人不意外」，「这是美国对利比亚政策转变的徵兆」。

经过昨天超过两小时的讨论，美国阻止联合国安全理事会通过一致谴责这次事件的声明。

这次空袭使的黎波里郊区塔朱拉（Tajoura）的拘留中心地上遍布尸体，还有移民满是血迹的衣物。联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）痛批这场空袭「令人发指」。

利比亚内战相当激烈，由势力范围在东部的哈夫塔对抗联合国承认的黎波里政府与结盟民兵。

英国起草的声明中并未将这场冲突归咎给任何一方，而是呼吁停火并恢复谈判。但欧洲外交消息人士透露，华盛顿最终拒绝通过这份声明。美国驻联合国代表则没有解释川普政府不谴责这项暴行的决定。

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