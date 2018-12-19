美国释出善意 尝试加速对北韩人道援助

此内容发布于2018年12月19日 下午11:50

（法新社首尔19日电） 美国总统川普与北韩领导人金正恩可望再演「川金会」，美国为此在今天释出善意，表示将试图加快向北韩提供人道援助。

美国对北韩政策特别代表毕根（Stephen Biegun）说，在涉及人道援助方面，美国执行全面禁止公民前往这个集权国家的禁令时，将改采较宽松态度。

毕根说：「我知道有很多在朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）运作的人道救援组织，都担心严格的国际制裁有时会阻碍向北韩人民提供的合法人道援助。」毕根用的是北韩正式国名。

毕根在南韩出席会谈时告诉记者：「新的一年开始，我会和美国援助组织坐下来谈，讨论我们何以更加确保（向北韩人民）提供最适当的援助，尤其是在即将来临的冬天。」

法新社报导，川普政府普遍拒绝让美国援助团体在北韩运作，除了寻求向这个国家施以最大程度的压力，也为确保美国公民安全。

北韩是世界上最贫穷的国家之一，长年接受美国援助组织的帮助，其中包括宗教团体。

从各种统计来看，1990年代的饥荒在各地夺走数十万，甚至数百万条人命。

川普6月与金正恩举行史无前例的高峰会，如今亟欲召开第2次「川金会」，目标在于终止北韩核武计画。

在美国大学生温毕尔（Otto Warmbier）遭北韩监禁期间昏迷，返美不久后死亡，美国便禁止公民造访北韩，成为唯一存在这种限制的国家。（译者：李晋纬/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting