此内容发布于2019年5月2日 下午7:05

（法新社华盛顿2日电） 根据今天出炉的官方报告，美国国防部预料中国将在全球各地增加军事基地，以保护中国在深具野心「一带一路」全球基础建设计画中的投资项目。

法新社报导，中国目前仅在非洲国家吉布地（Djibouti）拥有一处国外军事基地，但为凸显自身为全球超级强权，据信正计划增建其他基地，包括可能在巴基斯坦建立的军事基地

美国国防部就中国军事和安全发展向国会发布年度报告指出：「诸如一带一路倡议等中国计画的进展，可能让中国感受到在国外建立军事基地的需求，以保障一带一路计画的安全。」

这份报告指出：「中国将寻求在长期友好或具相似战略利益的国家建立新军事基地，像是巴基斯坦。巴基斯坦有让外国军队进驻的前例。」

根据报告，中国此举，恐因其他国家对人民解放军进驻感到警惕而受限。

中国目标下的国外军事基地，可能位于中东、东南亚和西太平洋地区。

中国在南海填海造陆的环礁上，已建立起军备精良的前哨基地。

去年，据报导在阿富汗的瓦汉走廊（Wakhan corridor）曾有建立基地的讨论。

此外，「华盛顿邮报」近期证实，塔吉克共和国（Tajikistan）东部一处前哨基地就有许多中国军队进驻。塔吉克位于瓦汉走廊、中国和巴基斯坦的战略接合处附近。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram