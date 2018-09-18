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此内容发布于2018年9月18日 下午11:50 最后更新 - 2018年9月18日 -23:50

（法新社芝加哥18日电） 受「＃我也是」（＃MeToo）浪潮启发，全美10座城市的麦当劳（McDonald's）员工今天罢工一天，指控业主无力解决餐厅频传的性骚扰问题。

发起罢工的麦当劳员工表示，第一次为了这类问题罢工，目标是要求公司开始严正行动，遏止职场上发生的不当碰触、�u矩言词与性爱邀约。

媒体报导，这场抗议代表「＃我也是」影响范围已经从娱乐界、媒体界与政治界等名流，扩及了低薪蓝领阶层的工作领域，对这些没权没势的员工来说，处境特别不利。

芝加哥麦当劳总部前，人数不多但声势喧嚣的抗议群众里，一名员工贝克（Ali Baker）演说：「当你感觉饭碗受到威胁，感觉好像领不到薪水回家，这是很可怕的。」

数十名麦当劳员工与支持者高举布条、喊口号，分享自身经验案例。

一名资深员工表示，就她所知，餐厅经理经常骚扰雇员。她说：「我今天罢工，站在这里希望看见改变。」她身后占了一排员工，嘴巴贴着蓝色胶带，写着「罢工」、「我也是」。

类似的抗议场面在密苏里州的堪萨斯市、圣路易以及北卡罗来纳州的杜伦等其他9座城市同步上演。在洛杉矶有抗议群众上街喧嚣，旧金山的麦当劳员工采取无声抗议，嘴上一样贴了胶布。

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