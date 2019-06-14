此内容发布于2019年6月14日 下午9:35

（法新社芝加哥14日电） 美国一名19岁孕妇4月遭人杀害并剖开子宫取出胎儿。事发近2个月后，家属表示，宝宝脑伤严重，芝加哥医院今天宣告不治。

19岁的欧乔亚-罗培兹（Marlen Ochoa-Lopez）4月23日被芝加哥一对母女引诱到家中杀害。这对母女透过脸书群组表示愿意提供免费的婴儿用品。

警方表示，这对母女是46岁的费盖罗亚（Clarisa Figueroa）和她24岁的女儿戴希瑞（Desiree），她们将怀有9个月身孕的欧乔亚-罗培兹勒毙，然后取出腹中胎儿。

由于宝宝没有呼吸，费盖罗亚便打911紧急救助电话，并宣称宝宝是她生的。

宝宝送医后插管维生，家属表示，医师判定脑死。

家属发言人康崔拉斯（Julie Contreras）在脸书发文说：「我们怀着沉重的心情向大家宣布，宝宝贾迪尔（Yovanny Jadiel Lopez）已经过世。」

警方表示，他们是在欧乔亚-罗培兹失踪约3周后，在费盖罗亚的家中垃圾桶找到欧乔亚-罗培兹的尸体。

费盖罗亚和女儿戴希瑞被控谋杀及加重攻击罪。40 岁的博巴克（Piotr Bobak）是费盖罗亚的男友，被控隐匿犯罪。鉴于宝宝伤重不治，欧乔亚-罗培兹家族律师在记者会上表示会提出新的谋杀指控。

欧乔亚-罗培兹家属先前表示，欧乔亚-罗培兹失踪后，芝加哥拉丁美洲裔社群无证移民因为怕与警方接触，而不主动提供相关重要资讯。

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