此内容发布于2019年7月2日 下午9:20

（法新社里昂2日电） 女子世界杯足球赛寻求三连霸的美国队，在前锋摩根顶进关键球，加上守门员娜荷奋力挡下英格兰贺顿的罚球，在惊涛骇浪的4强赛以2比1击败英格兰队挺进决赛，距离卫冕冠军只差一步。

美国队普瑞丝（Christen Press）开赛后为球队首开纪录，但不久后被英格兰队怀特（Ellen White）进球扳平比数。身为联合队长的摩根（Alex Morgan）在赛末半小时利用巧妙头球破门得分，帮助美国队再度超前。这也是摩根本届赛事的个人第6次进球。

本场比赛下半场的许多争议问题由影像助理裁判（VAR）处理。

美国队莎尔布伦（Becky Sauerbrunn）在场上碰触到英格兰队怀特的身体，裁判巴蒂斯塔（Edina Alves Batista）决定启用VAR进行判决，让英格兰队贺顿（Steph Houghton）在第84分钟获得判罚点球的机会，然而，美国门将娜荷（Alyssa Naeher）奋力一扑挡下进球，立下大功也为美国队守住胜果。

摩根表示：「娜荷是今天表现最好的球员，她救了我们大家。」

英格兰队除了卜莱特（Millie Bright）吞下两张黄牌被驱逐出场，本场比赛共有10人出赛。尽管拉皮诺（Megan Rapinoe）因伤缺阵，美国队仍挺进决赛，距离卫冕冠军只剩一步。

目标拿下第4座冠军、争取三连霸的美国队7日将与荷兰与瑞典之战的胜者争冠。她们盼拉皮诺届时能伤愈归队。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram