美土关系快速回温 外界疑有某种密约

此内容发布于2018年12月20日 下午11:35

（法新社华盛顿20日电） 美国土耳其间的关系数月前曾一度降到冰点，但近来双方关系不仅迅速回温，美国总统川普还宣布即将撤出叙利亚境内的2000名美军，让各界质疑两国似已谈成秘密协议。

川普14日与土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）谈完话，5天后川普突然宣布全面撤出叙利亚境内2000名美军，并声称伊斯兰国（Islamic State）已被击败。

艾尔段过去不断扬言，要立即对叙利亚的库德族战士展开军事攻势。库德族战士与美国共同对抗伊斯兰国，但安卡拉当局称他们为「恐怖分子」，宣称他们与国内的库德工人党（PKK）武装分子有密切关连。

无论双方是否达成明确的谅解，美国撤军叙利亚无疑为土耳其的军事攻势开了绿灯。过去为怕伤及美军，土耳其鲜少对库德族展开攻势。

华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）资深专家伊塔尼（Faysal Itani）说：「对土耳其来说这是重大进展，我相信美土关系有所改善，同时也能降低土耳其对俄国的依赖。」

土耳其政府一年前签约购买俄国S-400防空飞弹，当时震惊美国。但本周美国宣布批准出售价值35亿美元的爱国者飞弹及其他飞弹给土耳其，提供艾尔段鲜明的军购选择。

2016年土耳其拘留住在土国沿海城市伊兹米尔（Izmir）的美国牧师布朗森（Andrew Brunson），之后还要求美国引渡居住在宾州的穆斯林教士葛兰（Fetullah Gulen），曾让美土关系恶化。艾尔段指控葛兰是2016年未遂政变的主谋。

川普政府相当仰赖福音派基督徒作为核心支持者，因此把布朗森被拘列当务之急，并实施制裁打击土耳其经济，造成土耳其货币里拉（lira）大幅贬值，直到今年10月布朗森才获释。

美国智库外交关系协会（ Council on Foreign Relations）资深专家库克（Steven Cook）说：「我认为两国的交易是土耳其释放布朗森，换取美国不采取进一步破坏土耳其经济的举措。」

另外，土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）指出，川普曾经承诺「正在处理」引渡葛兰一事。

前国家安全顾问佛林（Michael Flynn）的两名商业合伙人，因为曾和土耳其政府违法密谋引渡葛兰，本周两人分别遭起诉。

虽然白宫18日指出，川普只是同意「研究」引渡葛兰一事，但法新社认为，鉴于最近连串事情，葛兰可能会睡不安稳。（译者：陈彦钧/核稿：陈亦伟）

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