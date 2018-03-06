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此内容发布于2018年3月7日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月7日 -00:05

（法新社墨西哥市6日电） 美国与邻国墨西哥因贸易以及边界围墙经费问题闹僵之际，墨国政府今天表示，美国总统川普的女婿兼高级顾问库许纳，明天将以川普「特使」身分造访墨西哥。

墨西哥外交部表示，库许纳（Jared Kushner）会由其他美国外交官与安全官员陪同来访，除了晋见墨国总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto），也将与墨国外交部长维德加瑞（Luis Videgaray）会面。

库许纳据称和维德加瑞认识多年，维德加瑞常造访白宫拜会库许纳，最近一次是为了安排川潘会。维德加瑞和库许纳常常见面，尝试缓解因川普总出言炮轰墨西哥而紧张的两国关系。

墨国外交部今天声明说：「双方会在这些会面中，检讨多项双边议题。」

据报潘尼亚尼托上月和川普通电话时，因川普强要墨西哥支付边界围墙兴筑费用，气得取消首访华府计画。那是潘尼亚尼托第2次因川普坚持由墨国支付筑墙费而取消华府访问。

美墨一直以来因贸易议题关系紧张，像是川普坚持重新协商北美自由贸易协定（NAFTA），让美国取得「更好的协议」，以及矢言把墨西哥与加拿大纳入钢铝重税范围，都影响了两国关系。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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