此内容发布于2019年7月10日 上午12:20

（法新社华盛顿9日电） 在美墨联手加强边境管制之际，美国国土安全部（DHS）今天公布，6月美国南部边境遭拘留的移民人数，比5月份减少了28%。即便如此，移民浪潮仍不可胜数。

6月遭逮的移民高达10万4344人，而去年同期只有4万3180人，每天仍有数以千计的中美洲移民为了逃离贫困与暴力而来到美国边境。DHS表示，边境状况仍处在「全面紧急」状态。

5月份遭拘留的移民人数超过14万4000人，压垮了美国政府安顿移民的能耐，也加剧移民拘留设施的拥挤肮脏情形。DHS则将上个月移民人数的略减，归功于「政府的整体措施」。

夏天炎热移民人潮通常就比较少，但DHS说，上月人数下滑，一要归功与萨尔瓦多、瓜地马拉和宏都拉斯这几个移民主要源头的倡议，二要拜美国政府与移民北上必定过境的墨西哥，联手遏阻移民问题之赐。

在华府扬言冻结双边贸易之下，墨西哥同意加强监管墨西哥南部与瓜地马拉的边境，并允许中美洲移民在墨西哥境内向美国提出寻庇申请。

DHS发出声明表示：「自从美国政府和墨西哥取得新协议，即看到墨国南方边境拦阻的移民数量大幅增加。」

「我们的边境安全和人道危机仍未解除。」DHS也提到，美国边界巡防队（U.S. Border Patrol）从去年10月至今年6月逮捕了约70万名移民，比起前一年同期多了140%。

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