此内容发布于2019年6月12日 上午6:50

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天无意间透露墨西哥政府已同意，倘若遏阻中美洲移民的行动45 天内成效不彰，将采取更多有力的法律行动。

川普今天在白宫户外灿烂的阳光下，手上挥着一张据他而言是墨西哥7日和美国官员达成的协议文本，以避免华府对墨西哥商品课税。

被拍到的文件显示，墨西哥似向美方承诺，倘若华府对墨西哥同意加强在南方边界拦检，及冻结人蛇集团银行帐号等初步遏阻移民行动不满意，将颁布或施行特定国内法。

文件表示，45天后，倘若美国政府「自行决定」结果未达标。「墨西哥政府将在国内法的范畴内，采取一切必要措施，让协议生效。」

协议也同意再给墨西哥45天时间达到成效。目前还不清楚墨西哥政府必须采取哪些具体措施。

华府上周表示，美方希望墨国同意「安全第三国」（safe third country）政策，亦即提供希望在美寻求庇护的中美洲移民在墨国境内申请，并在等待审查期间留在墨国。华府也说，墨国必须加强打击境内无证移民。

华府认为安全第三国政策可有效遏阻移民，但在激烈谈判后，墨西哥拒绝接受。

就在媒体质疑华府是否真的和墨西哥政府达成可有效遏止移民的具体协议下，川普在记者面前挥舞这项宣称是协议的文件。

美墨初步的移民协议似乎和墨国政府先前采取的动作无异。不过，川普一再暗示，协议中还有要求墨西哥政府采取更多作为的秘密内容。

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