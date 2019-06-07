此内容发布于2019年6月8日 上午12:50

（法新社华盛顿7日电） 美墨今天谈判长达11小时，终于在晚间就遏阻中美洲移民达成协议，美国总统川普原本扬言要对墨西哥加徵关税，也因此宣布改为无限期暂停，两国总统各自在推特公布这项消息。

川普准备于10日对邻国墨西哥所有商品加徵5%关税之前，两国高阶官员在美国国务院历经3天密集谈判后，终于达成协议。

协议当中，墨西哥确认且同意扩大遣返来自国内暴力猖獗的瓜地马拉、宏都拉斯和萨尔瓦多移民，同时美国也会处理他们的庇护申请。

刚从欧洲结束访问返美的川普旋即在推特（Twitter）发文说：「我很高兴告知大家，美国已和墨西哥签署协议。美国原定周一对墨西哥实施的关税措施，在此宣告无限期暂停实施。」

川普说：「墨西哥则已同意采取强硬措施，遏阻经由墨西哥到我国南部边境的移民潮。此举是为了大幅减少或消除从墨西哥进入美国的非法移民人潮。」

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天也在推特发文说：「感谢所有墨国人的支持，我们才得以避免墨销美产品遭祭关税。」罗培兹欧布拉多去年上任后，便想方设法不要与川普为敌。

在两国的联合声明中，美墨表示他们将持续进行对话，倘若这项计画未发挥「预期结果」，还可能会宣布进一步举措。（译者：王品轩/核稿：陈彦钧）

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